Capone: 'Riportare il lavoro femminile al centro dell'agenda politica'

BARI - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, sottolinea l'importanza di un impegno concreto per l'uguaglianza di genere."Viviamo in una società in cui l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne ancora non si è concretizzata. Le donne non sono libere", afferma Capone. "Non lo saremo fino a quando avremo ancora paura di camminare da sole per strada la sera per timore di abusi, o fino a quando non potremo interrompere una relazione per il terrore di subire violenze."La Presidente evidenzia la necessità di una rivoluzione culturale che cancelli gli stereotipi di genere e riconosca la diversità come valore. "Questo riconoscimento pubblico implica stessi diritti e opportunità, che ancora non ci sono, soprattutto nel mondo del lavoro."Capone ribadisce l'importanza del lavoro femminile per la crescita del Paese. "In un Paese dove meno donne lavorano, meno ricchezza si produce. Le donne che non lavorano hanno svolto compiti che spettavano allo Stato, colmando la mancanza di politiche di welfare e di servizi per la famiglia."La Presidente cita l'esperienza della Puglia, che ha adottato misure come il bando Nidi e la legge sulla parità retributiva. "Stiamo facendo una grande fatica a rendere concretamente operativa questa norma, ma serve l'aiuto di tutte e tutti."Conclude Capone: "La strada verso un Paese libero ed equo è ancora molto lunga, ma non dobbiamo arrenderci. È arrivato il momento di riportare il tema dell'occupazione femminile al centro dell'agenda politica."Altri punti salienti del discorso: