Serie C, il Cerignola pareggia 1-1 con la Casertana

FRANCESCO LOIACONO - Decimo pareggio esterno del Cerignola che impatta 1-1 contro la Casertana al “ Pinto” nella trentesima giornata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 30’ i campani passano in vantaggio con Montalto su rigore concesso per un fallo di Russo su Carretta e al 42’ gli ofantini pareggiano per merito di Visentin.

Sedicesimo pareggio in questo campionato dei pugliesi, che sono al decimo posto in classifica con 40 punti insieme al Sorrento. Sesto pareggio interno dei campani. Dodicesimo pareggio nel girone C di Serie C della Casertana, sesta con 48 punti.