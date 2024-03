A Casarano 'Un pianoforte per il reparto di Oncologia'. Lilt: 'Umanizziamo i nostri ospedali'

- La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce dona un pianoforte al reparto di Oncologia dell’Ospedale "F. Ferrari" di Casarano proseguendo nel suo obiettivo di "umanizzare gli ambienti di cura". Sabato 9 marzo, alle ore 10.30, nella sala d’ingresso del reparto, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna, alla presenza del Presidente LILT Lecce, dr. Antonio Micaglio, del Direttore medico del Presidio ospedaliero, Gabriella Cretì, del Responsabile del Day Hospital Oncologico dr.ssa Antonella Elia, del Dirigente medico dr. Carmine Cerullo e di tutto il personale sanitario del reparto. Interverrà anche il dr. Nicola Di Rienzo, Responsabile del Dipartimento Integrato di Oncologia (DIONC) dell’Area salentina. - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce dona un pianoforte al reparto di Oncologia dell’Ospedale "F. Ferrari" di Casarano proseguendo nel suo obiettivo di "umanizzare gli ambienti di cura". Sabato 9 marzo, alle ore 10.30, nella sala d’ingresso del reparto, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna, alla presenza del Presidente LILT Lecce, dr. Antonio Micaglio, del Direttore medico del Presidio ospedaliero, Gabriella Cretì, del Responsabile del Day Hospital Oncologico dr.ssa Antonella Elia, del Dirigente medico dr. Carmine Cerullo e di tutto il personale sanitario del reparto. Interverrà anche il dr. Nicola Di Rienzo, Responsabile del Dipartimento Integrato di Oncologia (DIONC) dell’Area salentina.





L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della ASL di Lecce e del Comune di Casarano. In apertura sono previsti i saluti del Direttore Generale Asl Lecce, avv. Stefano Rossi, e del Sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo. Pazienti, ex pazienti e cittadini sono stati invitati a partecipare.





Nel corso della cerimonia si procederà alla benedizione del pianoforte da parte del cappellano Don Quintino De Lorenzis. A far risuonare gli 88 tasti sarà il giovanissimo e talentuoso pianista leccese Francesco Marra, che da tempo contribuisce attivamente alla missione Lilt di umanizzare gli ambienti di cura.





Il pianoforte è stato donato alla Lilt da una persona che vuole restare anonima e che ha fortemente voluto destinarlo al reparto di Oncologia di Casarano. "La donazione di uno strumento musicale a disposizione della comunità di operatori sanitari e pazienti, rappresenta un gesto di solidarietà di straordinaria importanza ed un elemento di valorizzazione dell’umanizzazione dell’ambiente di cura" sottolineano dall’Associazione.





Anche nell’Unità Operativa di Oncologia a Gallipoli è presente un pianoforte donato dalla Lilt di Lecce ben 19 anni fa e presente stabilmente nella sala d’attesa, insieme ad un acquario collocato nelle corsie del reparto. Qui i Volontari della delegazione Lilt di Gallipoli organizzano da anni l’appuntamento settimanale del "Tea Time" ed altre iniziative in occasione delle festività, per non lasciare mai soli i pazienti oncologici ed offrire loro la "cura del cuore".