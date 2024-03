Centrodestra BAT: 'Opposizione seria e costruttiva per far rinascere la Provincia'

BARLETTA - È stato ufficialmente insediato il Consiglio Provinciale di Barletta-Andria-Trani, segnando l'inizio di una nuova fase amministrativa per l'ente territoriale. La prima seduta ha visto la proclamazione degli eletti alle elezioni provinciali del 17 marzo e l'approvazione di importanti punti all'ordine del giorno, tra cui il "Piano integrato di attività e di organizzazione 2024/2026, rischi corruttivi e trasparenza, obiettivi e linee di indirizzo".Durante l'incontro, è stato formato il gruppo consiliare di centrodestra denominato "B.A.T. - Buona Amministrazione per il Territorio", composto dai consiglieri Michele Nobile (Minervino Murge), Michele Vitrani (Canosa di Puglia), Gennaro Calabrese (Barletta), Michele De Noia (Bisceglie) e Gianni di Leo (Trani).Michele Nobile, portavoce del gruppo, ha dichiarato: "I cittadini hanno il diritto di essere informati sullo stato dell'arte della Provincia, soprattutto considerando il ritorno auspicato al voto popolare. Abbiamo sollecitato chiarimenti su diversi ambiti, come il bilancio, la dotazione organica, i progetti in corso e le scadenze riguardanti la viabilità e l'edilizia scolastica".Nobile ha poi aggiunto: "Il nostro obiettivo è quello di svolgere un'opposizione seria e costruttiva. Collaboreremo quando necessario e denunceremo eventuali criticità. Le normative come la legge Delrio e le recenti gestioni hanno allontanato la politica e i cittadini dalla Provincia. È nostro dovere, come consiglieri di opposizione, riportare al centro dell'attenzione politica e amministrativa le questioni provinciali".Infine, il gruppo ha sottolineato l'importanza del supporto della Provincia per eventi di rilievo sul territorio, come il Giro d'Italia, e ha espresso gratitudine verso il presidente, i consiglieri e i dipendenti dell'ente, riconoscendone l'importanza nel percorso di rinascita delle Province.Il gruppo "B.A.T. - Buona Amministrazione per il Territorio" si prepara così a un impegno deciso e costruttivo per contribuire al miglioramento e alla rinascita della Provincia di Barletta-Andria-Trani.