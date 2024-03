Women at Business: nuove posizioni di lavoro per le donne pugliesi tra tecnologia e ruoli commerciali

MILANO– Basta scaricare gratuitamente la app Women Plus e profilarsi per accedere ad un centinaio di posizioni lavorative aperte in Puglia per tutte le donne alla ricerca di opportunità e che vogliano cimentarsi in nuove esperienze professionali, anche reiventando in modo radicale la propria carriera.

Sono diverse, infatti, le aziende italiane che stanno investendo in una delle regioni che ha vissuto la maggiore riscoperta, negli ultimi anni, da parte di italiani e stranieri ma dove ancora solo 1 donna su 3 lavora e - spesso – avendo lasciato la regione per trasferirsi altrove. Molte sono le nuove ricerche di profili in ambito tecnologico e informatico (in vari ruoli, dalla segreteria, a profili più strutturati come esperto SAS, Back-end developer, architettura dati, o nella cyber security...) ma restano forti anche le richieste di professionalità in ambito commerciale o più tradizionale. Per accedere, è sufficiente compilare il form di accesso alla community WAB, dove contano solo le competenze e nessun altro dato che possa, come ancora troppo spesso succede, rappresentare un vincolo legato a stereotipi.

“La Puglia è per noi e per le aziende una costante nuova scoperta. Della nostra community, oggi composta da 12mila professioniste, ben 500 sono distribuite nelle diverse province, con skill molto differenti e bilanciati. Questa nuova pioggia di posizioni aperte” afferma Ilaria Cecchini co-founder di Women at Business, “è una grande opportunità per rafforzare ulteriormente la propria carriera, ripensare ad un ritorno a casa, oppure ancora per reinventarsi, riqualificando la propria professionalità grazie alla rosa di corsi disponibili su WAB che consentono a tutti, a portata di pc o di telefono, di acquisire professionalità attraverso gli oltre 150 corsi a disposizione gratuitamente sulla app. L’autonomia e la possibilità di dare nuova linfa alla propria vita è davvero accessibile a noi tutte”.

Garantire alle donne le medesime chance di accedere al mondo del lavoro e abbattere gli stereotipi di genere è un imperativo sempre più attuale, e non solo al sud. Ed è questa la mission di Women at Business, il progetto tecnologico innovativo, tinder del perfect match tra vacancy e professionalità femminili, che ha sviluppato la propria piattaforma proprietaria, che incrocia le esigenze delle aziende con le competenze e le professionalità femminili disponibili, come quelle apertesi recentemente sul territorio pugliese, per favorire inclusione ed empowerment femminile.