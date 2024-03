Cinque arresti in una settimana: i Carabinieri di Molfetta non mollano la presa

MOLFETTA - I Carabinieri di Molfetta continuano a presidiare il territorio con incessanti pattuglie, a seguito degli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato la cronaca cittadina. L'impegno profuso ha portato all'arresto di cinque persone nell'ultima settimana, tutte maggiorenni e per circostanze diverse.Quattro le persone arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. I Carabinieri hanno sequestrato quasi un chilo e mezzo di sostanza stupefacente, suddivisa in singole dosi e panetti di materia resinosa ancora da "tagliare". Su disposizione dell'A.G. di Trani, tre degli arrestati sono stati condotti al carcere di Trani, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.Un quinto soggetto è stato tratto in arresto per evasione. L'uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, nonostante dovesse trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.È doveroso sottolineare che tutti i procedimenti a carico degli indagati si trovano nella fase delle indagini preliminari. L'eventuale colpevolezza, in ordine ai singoli reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.