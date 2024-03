Parole & Dintorni srl inaugura la nuova Area Promozione Radio e Tv

MILANO - All’interno di Parole & Dintorni srl, Agenzia di Comunicazione specializzata in relazioni con i media tradizionali (quotidiani, settimanali, mensili, radio, tv, agenzie di stampa e altre fonti di informazione) e i media digitali (siti web e social media), dal 1 marzo è operativa una nuova Area dedicata alla promozione radio e tv, rivolta in primis agli artisti del mondo della musica ma anche a personaggi e società del mondo del cinema, della televisione, dello sport, della cultura e dell’editoria, talent e web creator, eventi e aziende che desiderano accrescere la loro visibilità radiofonica e televisiva.

La nuova aerea è diretta da Stefano Seresini e dal 1 marzo è nel team dell’Agenzia di Comunicazione fondata e diretta da Riccardo Vitanza.

All’interno di Parole & Dintorni srl la nuova Area Promozione Radio e Tv (Responsabile Stefano Seresini) si aggiunge all’Area Comunicazione e ufficio stampa (Responsabile Marta Falcon, vice Francesco Di Mento, Giulia Orsi e Sara Testori) e all’Area PUBLIC AFFAIRS (Responsabile Francesco Maria Gallo).

Promozione Radio e Tv è un’area indipendente o integrata nell’ambito del core business (Strategie di Comunicazione e Ufficio Stampa) di Parole & Dintorni srl, in base alle esigenze dei clienti.

«È con grande entusiasmo che annuncio l'espansione di Parole & Dintorni srl con l’apertura della nuova Area Promozione Radio e TV. Da quando l’ho fondata, nel lontano 1990, l’agenzia si è distinta per l'eccellenza nelle relazioni con i media diventando un punto di riferimento per l’Ufficio Stampa nel mondo della musica, dagli artisti ai grandi festival ed eventi musicali. Questa novità rappresenta un passo importante nella nostra crescita nell’ottica di adattarsi (e anticipare) le esigenze sempre mutevoli del settore della comunicazione. Sono felice che il responsabile della nuova Area Promozione Radio e TV sia Stefano Seresini, un professionista che con la sua esperienza e la sua competenza contribuirà a consolidare ulteriormente il prestigio di Parole & Dintorni srl nel mondo della comunicazione, non solo musicale e dello spettacolo…» Riccardo Vitanza.

«Dopo oltre 20 anni come capo della promozione in Universal Music sono pronto ed emozionato per questa nuova avventura che spero possa arricchire le “parole”, già apprezzate nel mondo della comunicazione, anche con i “dintorni” di ascolti e visioni. Ringrazio Riccardo, che conosco da anni, di avermi accolto in questa realtà consolidata, che è anche una grande famiglia, e di aver deciso di mettersi in gioco insieme a me» Stefano Seresini.

Tra i clienti di PAROLE & DINTORNI srl figurano artisti e personaggi della musica e dello spettacolo; sportivi; talent; web creator; eventi, festival musicali e manifestazioni varie; programmi televisivi; case discografiche; agenzie di management e organizzazione di concerti; locali; case editrici; case di produzione televisive, pubblicitarie e cinematografiche; aziende; enti e organizzazioni sociali e istituzionali.

Il grande team di PAROLE & DINTORNI srl è costituito da Riccardo Vitanza (Amministratore Unico e Direttore Generale), Marta Falcon (Vicedirettore Generale e Responsabile Area Comunicazione e Ufficio Stampa), Stefano Seresini (Responsabile Area Promozione Radio e TV), Francesco Maria Gallo (Responsabile Area Public Affairs), Francesco Di Mento, Giulia Orsi, Sara Testori, Eleonora Lorusso, Lorenza Nervitto, Silvia Eccher, Marco Latini, Michela Roncaglione, Federica Capra, Maria Sofia Cancelli, Aurora Pirola, Emanuele Sciascia, Fiammetta Costantini (Assistente di Direzione), Elena Moretti (consulente).