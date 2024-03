Commercialista arrestato per spaccio di cocaina: la doppia vita del professionista andriese

Avventori occasionali: persone che si recavano presso il suo studio professionale per acquistare la droga.

Componenti della sua cerchia di conoscenti e amici: professionisti della città che facevano parte del giro di spaccio del commercialista.

L'arresto del commercialista rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella città di Andria. Le indagini della squadra mobile continueranno per accertare eventuali altri coinvolgimenti e per ricostruire la rete di spaccio gestita dal professionista.La vicenda del commercialista arrestato per spaccio di cocaina è emblematica di come la droga possa infiltrarsi in qualsiasi ambiente sociale, anche in quelli apparentemente più insospettabili.L'ennesimo arresto per spaccio di droga è un monito alla responsabilità e un invito a tenere alta la guardia contro questo fenomeno che rappresenta una piaga per la società.