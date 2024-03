Deputati PD Puglia: 'Zullo parla di città che non conosce. Questione morale è nel cdx'

BARI - “Ancora una volta assistiamo allo sproloquio di un senatore di centrodestra che non è di Bari, né vive a Bari e che, nonostante tutto, parla di cose che non conosce affatto. Forse è proprio la sua estraneità al contesto cittadino che gli impedisce di vedere come Bari negli ultimi venti anni sia cambiata e cresciuta sotto ogni punto di vista. Per fortuna a riconoscere il lavoro fatto e a chiederci di portarlo ancora avanti sono i baresi, visto che l’amministrazione di centrosinistra è premiata in tutti i sondaggi, persino da quelli commissionati dal centrodestra." Così Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito Democratico.“In ultimo, ma forse è la cosa più importante: davvero il senatore Zullo parla a noi di responsabilità politica ed elettorale? Siamo noi, invece, a sentire di dovergli rivolgere la stessa domanda: ma non sentono sulle loro coscienze il peso morale e politico di aver candidato nelle loro liste persone che hanno comprato il voto dai mafiosi? Zullo prima di parlare di una città che evidentemente non conosce, ha chiesto ai suoi compagni di partito come mai nel 2019 hanno chiuso gli occhi e candidato quelle persone?”.