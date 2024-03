Dischi: 'An innocent man', il capolavoro di Billy Joel

MASSIMO IAVARONE - E’ il 1983, Billy Joel arriva da una serie di album di grande successo. Da The Stranger ( con Just the way you are ) 52nd Street ( Honesty ) e The nylon curtain ( Allentown, Pressure, Goodnight Saigon ). In quell’anno BJ abbandona il pop rock sofisticato per rendere omaggio alla Motown e alle sonorità anni ‘50 e '60: nasce così ''An innocent man''.

Il disco fu trainato dalla hit Uptown girl, he fa da traino alle vendite. Il disco è perfetto, completo e omogeneo, partendo da Easy money per finire a Keeping the faith ( remixata poi per le discoteche):

The longest time e Careless talk rimandano ai suoni degli anni ‘50, Tell her about it e Uptown girl alle sonorità Motown. Tra le canzoni spicca This night, basata sul secondo movimento della Sonata per pianoforte n.8 di Beethoven e che divenne famosa in Italia come sigla della soap Sentieri. Un lavoro che incanta al primo ascolto e che non ha momenti deboli.

Nel lavoro successivo, The Bridge, la canzone A matter of trust, è una piccola appendice all’album precedente. Tra le tante edizioni pubblicate la Music on Vinyl e la Mobile Fidelity Sound sono le migliori. La prima è ancora facilmente reperibile, la seconda ha quotazioni abbastanza alte. 'An innocent man' resta uno dei migliori dischi di Billy Joel, un gioiellino da conservare nella propria collezione. Per completare l’ascolto a Billy Joel vi consiglio ''The stranger e ''Piano man''.