Dossieraggio, Cantone: 'Audizione secretata, nulla da dire'

Una presunta tangente per un appalto sui diritti tv della Lega Pro, che Gravina guidava nel 2018.

L'acquisto di un appartamento a Milano, che figurerebbe come "operazione sospetta" segnalata da un notaio.

Un presunto dossieraggio ai danni di Gravina, che sarebbe stato commissionato da alcuni personaggi legati al mondo del calcio.

Le indagini proseguono



Le indagini della procura di Perugia e di quella di Roma sono ancora in corso. L'obiettivo è fare chiarezza su tutte le vicende che coinvolgono il presidente della Figc.



Altri dettagli

L'audizione di Cantone al Copasir è durata circa due ore.

Il vertice a piazzale Clodio su Gravina è durato circa un'ora.

Gravina è stato sentito in procura per circa tre ore.

L'iscrizione di Gravina nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentirgli di difendersi dalle accuse.

Le indagini sono affidate ai pm perugini Sergio Sottani e Manuela Comodi e ai pm romani Luigi Ciamarra e Francesco Dall'Olio.

Aggiornamenti



La situazione è in continua evoluzione e non è escluso che ci siano nuovi sviluppi nelle prossime ore o giorni. La situazione è in continua evoluzione e non è escluso che ci siano nuovi sviluppi nelle prossime ore o giorni.

ROMA - È terminata l'audizione del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone al Copasir. Uscendo da palazzo San Macuto, Cantone ha rilasciato poche dichiarazioni: "Abbiamo detto quello che ci è stato chiesto e quello che ritenevamo opportuno. L'audizione è secretata, non c'è niente da dire".Le audizioni di Cantone e del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo erano state richieste dai due magistrati stessi in relazione all'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici, vip e giornalisti.Intanto, a Roma, si è tenuto un vertice tra il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e i pm che hanno aperto un fascicolo su "presunte attività illecite" del presidente della Figc Gabriele Gravina. L'incontro è servito a fare il punto sul futuro del fascicolo.Proprio ieri, Gravina ha chiesto e ottenuto di essere sentito in procura per chiarire la sua posizione in merito alle accuse che gli vengono mosse. I suoi legali hanno sottolineato che il loro assistito è "una persona offesa" e che ha piena fiducia nei magistrati che stanno seguendo il caso.Poco dopo l'audizione di Gravina in procura, si è appreso che il presidente della Figc è stato iscritto nel registro degli indagati "a sua tutela" con l'ipotesi di reato di autoriciclaggio.Al centro dell'inchiesta ci sono diverse questioni, tra cui: