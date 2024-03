Dossieraggio su politici e vip: 15 indagati a Perugia, tra cui giornalisti e un magistrato

PERUGIA - Quindici persone sono iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia nell'ambito di un'inchiesta su presunti accessi abusivi alle banche dati con le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (Sos). Tra gli indagati figurano anche diversi giornalisti e un magistrato.L'inchiesta è partita da una segnalazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva denunciato di essere stato oggetto di un dossieraggio. L'invito a comparire è stato notificato anche al magistrato Antonio Laudati, che dovrà essere sentito dai pm. Laudati è stato recentemente trasferito al Tribunale di Roma per incompatibilità ambientale.Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Pasquale Striano, tenente della Guardia di Finanza già in servizio alla procura antimafia di Perugia. A Striano vengono contestati centinaia di accessi abusivi alle banche dati.Le ipotesi di reato contestate agli indagati sono accesso abusivo a sistemi informatici, falso e divulgazione di informazioni riservate.L'inchiesta della Procura di Perugia assume contorni inquietanti, in quanto ipotizza un sistema di dossieraggio illegale che coinvolge esponenti del mondo della politica, della finanza e del giornalismo.Le indagini proseguono per fare luce su tutti i dettagli di questa vicenda e per individuare eventuali altri responsabili.