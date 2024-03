Incidente mortale sul lavoro a Brindisi, operaio muore cadendo da un tetto

BRINDISI - Un uomo di 40 anni, Giuseppe Petraglia, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio nella zona industriale di Brindisi. L'uomo era impegnato in alcuni lavori all'interno di un'azienda di logistica quando è caduto dal tetto di una struttura alta più di dieci metri.Inutili i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118, intervenuti sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale dello Spesal, l'organismo di vigilanza per la sicurezza sul lavoro, per accertare le cause dell'accaduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità.La morte di Giuseppe Petraglia ha sconvolto la sua famiglia e la comunità di Brindisi. L'uomo era conosciuto e stimato da tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.L'incidente di Brindisi è solo l'ultimo di una lunga serie di tragedie che si verificano sul lavoro in Italia. Un problema purtroppo diffuso che richiede un impegno costante da parte di tutte le istituzioni e di tutte le componenti sociali per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.