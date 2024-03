Due denunciati per indebito utilizzo di carte smarrite, uno per favoreggiamento alla prostituzione a Manduria

MANDURIA - La costante attività di controllo del territorio della Polizia di Stato ha portato a due denunce per indebito utilizzo di strumenti di pagamento e una per favoreggiamento alla prostituzione a Manduria.Il personale del Commissariato di Manduria ha denunciato due uomini, di 46 e 22 anni, per aver utilizzato una Postepay e un bancomat smarrito per effettuare acquisti per diverse centinaia di euro. Le carte erano state smarrite qualche ora prima e il proprietario le aveva bloccate. I due autori degli illeciti acquisti sono stati immortalati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi.Nel corso di un'attività di contrasto alla prostituzione, la Polizia di Stato ha individuato una donna di origine sudamericana che in un appartamento del centro città avviava una simile attività illecita. I servizi di appostamento hanno confermato la presenza di un costante arrivo di uomini.All'interno dell'appartamento, alla presenza di una donna di origini colombiane, sono stati riscontrati tutti gli elementi utili a confermare la presenza di una "casa a luci rosse". Il proprietario dell'appartamento è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione.Si ribadisce che per tutti gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.