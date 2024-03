Andria: Inseguimento e sequestro di un trattore rubato, continua la lotta ai furti d'auto

ANDRIA - Prosegue incessante la lotta della Polizia di Stato ai furti d'auto nel territorio della BAT.Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una volante della Polizia di Stato ha notato un trattore stradale bianco marca "IVECO" con semirimorchio che procedeva a elevatissima velocità sulla tangenziale di Andria in direzione opposta al casello autostradale.Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, il quale, vistosi braccato, ha inchiodato bruscamente il mezzo pesante sul ciglio della strada e si è dato alla fuga nei terreni limitrofi.Il trattore stradale presentava diverse anomalie: targhe false con caratteri non rifrangenti, loghi e stemmi errati e alterazioni dei numeri di identificazione.Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato da una ditta in provincia di Avellino. Il trattore è stato quindi sequestrato e affidato in custodia giudiziale in attesa di risalire ai responsabili del furto.L'operazione testimonia l'impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare il fenomeno dei furti d'auto, a tutela della sicurezza dei cittadini e del loro patrimonio.