Due rapinatori in carcere: sgominata banda che terrorizzava Trani

Uno a Barletta.

L'altro a Motta di Livenza, in provincia di Treviso.

Uno dei due malviventi è stato riconosciuto anche come autore di una rapina a mano armata a Barletta ai danni di un'agenzia di scommesse. In quell'occasione, il rapinatore era travisato con un passamontagna.Il GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso il provvedimento cautelare. I due rapinatori sono stati associati alle Case Circondariali di San Severo e Treviso.Si precisa che la posizione degli indagati è al vaglio dell'A.G. e che gli stessi non possono considerarsi colpevoli sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.Un plauso alla Polizia di Stato per l'importante operazione che ha portato all'arresto dei due rapinatori e alla loro reclusione in carcere.