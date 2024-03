Spaccio in discoteca: quattro arresti della Polizia di Stato a Taranto

48 boccette di "Popper"

17 pasticche di MDMA

33 cartoncini di Ketamina

50 grammi di ecstasy

30 grammi di cocaina

Una pistola calibro 765

15 proiettili

Oltre ai quattro arresti, sono stati denunciati il gestore del locale e il rappresentante legale per violazioni amministrative e strutturali.Al termine degli accertamenti, la Polizia ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza del locale.I quattro ragazzi arrestati si trovano ora in carcere. Si ribadisce che per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.L'operazione della Polizia di Stato rappresenta un duro colpo allo spaccio di droga nel Tarantino. La droga sequestrata avrebbe potuto causare gravi danni alla salute dei giovani che la consumavano.Un plauso alla Polizia di Stato per l'importante operazione che ha portato all'arresto dei quattro spacciatori e al sequestro della droga.