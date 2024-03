Eladio Carrión arriva a Milano: l'11 maggio in concerto al Fabrique di Milano

MILANO - Arriva a Milano con il 'Sol Maria Tour', Eladio Carrión rapper e cantautore multiplatino vincitore di un Latin Grammy. L'appuntamento è per sabato 11 maggio 2024 al Fabrique di Milano.

Con 6 album - 4 dei quali hanno entrati nella top 10 della "Top Latin Albums" di Billboard - 964 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 400 milioni di streaming sulle piattaforme di streaming digitale, Eladio Carrión è uno degli artisti musicali più accattivanti della trap e del reggaeton spagnolo. Sempre in testa alle classifiche, Eladio ha collaborato con artisti del calibro di 50 Cent, Bad Bunny, Daddy Yankee, Future, Karol G, Lil Wayne e Quavo e tanti altri.

Il 2023 è stato un anno di successi per l’artista: l’album "3MEN2 KBRN" ha raggiunto la #4 posizione della "Top Albums" di Apple Music e la #2 della "Top Latin Albums", debuttando su Spotify al primo posto della "Top Albums Debut USA" e della "Top Albums Debut Global". "3MEN2 KBRN" è stato anche nominato tra i migliori album del 2023 da Billboard e Rolling Stone. Inoltre, il singolo "Coco Chanel" - contenuto in "3MEN2 KBRN" - ha permesso alla star di entrare per la prima volta nella “Billboard Hot 100”, oltre a vincere un Latin GRAMMY per la migliore canzone Rap/Hip-Hop, ed essere inserito da Rolling Stone tra le "100 migliori canzoni del 2023".

Il 19 gennaio 2024 è uscito “Sol Maria”, il nuovo album dedicato alla madre che, distanziandosi dalle sonorità trap della produzione procedente, mette in luce nuovi lati artistici e personali di Eladio attraverso un sound pop.

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 5 marzo 2024 alle ore 18.00.