Elezioni 2024: iscrizioni all'Albo comunale dei delegati dal sindaco per la sostituzione dei presidenti di seggio elettorale

BARI - In vista delle consultazioni elettorali del prossimo giugno, si ricorda che è possibile iscriversi all’Albo comunale dei delegati dal sindaco alla sostituzione dei presidenti di seggio elettorale, istituito dal Comune di Bari a ottobre del 2020.Si tratta di uno strumento destinato a garantire il corretto insediamento dei seggi elettorali sul territorio comunale poiché consente di facilitare l’individuazione di cittadini disponibili allo svolgimento dell’incarico di presidente in caso di rinuncia dei nominati dalla Corte di Appello di Bari.Possono comunicare la propria disponibilità tutti i cittadini in possesso dei requisiti di elettorato attivo, residenza presso il Comune di Bari e possesso del diploma di scuola media superiore.La richiesta di iscrizione dovrà avvenire online, attraverso il portale egov.comune.bari.it, previa autenticazione con SPID o Carta di Identità Elettronica.In alternativa l’iscrizione può essere effettuata mediante trasmissione del modulo, disponibile a questo link, all’Ufficio Albo sostituti Presidenti di Seggio.Il modulo, debitamente compilato e corredato di copia del documento di identità del richiedente, dovrà essere trasmesso tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica presidentiseggio@comune.bari.it. L’iscrizione avverrà automaticamente all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti previsti e avrà carattere permanente.Il conferimento dell’incarico sarà comunque subordinato alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, nonché alla verifica relativa alla non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli artt.38 del D.P.R. n.36/1957 e 23 del D.P.R. n.570/1960.Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Albo sostituti Presidenti di Seggio, tel. 080/5772266 - 5772233 - 5772269 - 5772287, mail presidentiseggio@comune.bari.it