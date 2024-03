Energie in rete, domenica mattina mercato a km 0 a Parco Corvaglia

LECCE - Nel condominio di edilizia popolare di Via Pozzuolo a San Pio, partono le attività del progetto Energie in rete, curato dall’amministrazione comunale in collaborazione con InnovAction Soc. Coop e vincitore dell’avviso “Promozione della cultura dell’abitare sociale” del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia.Il progetto ha l’obiettivo di intervenire nel contesto delle case popolari e nel quartiere San Pio per migliorare la qualità della vita delle persone che abitano le case popolari, offrendo servizi sul benessere psico fisico e supporto sulle incombenze quotidiane. Le attività rappresentano la continuazione del progetto “Condominio solidale”, attraverso il quale sono stati realizzati da ottobre 2021 a novembre 2022 interventi di cura e rigenerazione del verde urbano e degli spazi comuni del complesso di edilizia residenziale pubblica di Via Pozzuolo, a San Pio, nel quale risiedono 64 nuclei familiari.Il progetto Energie in rete proporrà attività in partnership con Psi.f.i.a. – psicoterapeuti per la famiglia, Cpk ciclofficina popolare knos e l’a.p.s Fucina Salentina. Tutte realtà che contribuiranno alla realizzazione di attività sul benessere sociale e psicofisico dei residenti come laboratori, eventi e mercati; aiuto nelle piccole commissioni quotidiane; incontri di gruppo sulvalore della diversità. Verrà inoltre realizzata una comunità dell’energia con l’acquisto di due pannelli fotovoltaici “plug&play” (pannelli detti “da balcone”) che produrranno complessivamente 1000 kWh/anno (circa 3kWh/gg) per compensare la produzione di energia che verrà consumata nella realizzazione delle attività.Le attività saranno ospitate in spazi pubblici nel quartiere ma anche in tre spazi comuni del complesso delle case popolari di Via Pozzuolo: la saletta del piano terra, che sarà funzionale all’attività di centro servizi per i residenti; la sala situata all’ultimo piano di uno degli edifici, di ampie dimensioni, che sarà il teatro delle attività per la promozione del benessere psicosociale dei residenti; il “corridoio verde” tra i due complessi di edifici, rigenerato insieme ai cittadini con il progetto “Condominio solidale”, dove si svolgeranno le attività di intrattenimento e di output alla città.«Invitiamo i residenti delle case popolari di Via Pozzuolo e tutto il quartiere a partecipare alle attività del progetto, che hanno l’obiettivo di offrire spazi e occasioni di incontro, benessere, conoscenza – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta –occorre lavorare per garantire a chi è assegnatario di un alloggio popolare non solo un tetto ma anche il sostegno e le attività sociali che gli consentano di sentirsi parte di una comunità che accoglie, protegge, sostiene. Il mio auspicio è che si possano rompere quelle barriere di diffidenza e indifferenza che a volte ci separano dalle persone che abitano nel nostro stesso palazzo, per conoscersi, trovarsi e condividere momenti lieti. È così che nascono quei legami tra le persone che rafforzano il senso di comunità. Con questo progetto lavoriamo per questo obiettivo».Il calendario delle attività di progetto prevede lo svolgimento a Parco Corvaglia del Mercato Contadino KM0 “GASP” la domenica mattina 3 marzo, 17 marzo, 28 aprile, 26 maggio. Il 3 marzo alle 12:00 ci sarà la musica del violinista Domenico Lapolla e del fisarmonicista Iannis Ferrari.si terranno anche concerti e spettacoli gratuiti con il seguente calendario: venerdì 15 marzo alle 21 il concerto con voce di Serena Spedicato e pianoforte Andrea Rossetti; il 12 aprile lo spettacolo di acrobatica aerea e teatro comico di strada di Elena Cibin e Milù Accogli; venerdì 3 maggio lo spettacolo musicale “Le otto ore” con Massimo Donno chitarra e voce, Eleonora Pascarelli voce, Emanuele Coluccia fiati, Aurelia Cipollini voce narrante. Nella sala “Minima” all’ultimo piano del condominio di Via Pozzuolo, prenderà il via venerdì 1° marzo dalle 18 alle 20 il Laboratorio di uncinetto, maglia e filo tenuto da ElianaRaganato e dall’associazione FiloSalentino; mercoledì 6 marzodalle 18 alle 20 il Laboratorio di Pittura con Andrea Merenda; mercoledì 3 aprile dalle 18 alle 20 il Laboratorio di Saponi Biologici con l’Aroma(n)tica; venerdì 17 maggio dalle 18 alle 20il Laboratorio Orto in casa con Boer il Contadino.