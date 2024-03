Bari, 1/a edizione del Premio Gianni Colajemma 2024: al Kursaal Santa Lucia l’evento in onore del regista, attore teatrale prematuramente scomparso

BARI - La “Manifattura Tabacchi Barium Srl”, società di produzione teatrale, cinematografica e gestore del Teatro Barium fino al 2022, fondata dal Maestro Gianni Colajemma, regista e attore teatrale scomparso prematuramente nel 2021, l’8 marzo 2024 organizza la prima edizione del premio in suo onore, in programma alle ore 20,30 al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari (Largo Adua, 5). Un evento rivolto ai giovani artisti pugliesi. Il Premio Gianni Colajemma non è solo un simbolo per un concreto supporto agli artisti del nostro territorio, ma rappresenta la straordinaria opportunità di esibirsi e ricevere borse di studio, masterclass e premi di produzione inerenti ai settori di competenza dei vincitori.Il contest è aperto a tutti: attori, musicisti, cantautori, ma anche a chiunque voglia creare “Arte”. Ospiti speciali della serata saranno l'attore teatrale e televisivo, Paolo Conticini; il cantautore Pierdavide Carone; il cantante Giò Sada; gli Infamouscarrion; Giuseppe Lassandro in arte Il Mago; Lino De Nicolò, Giuliano Giuliani, Mario Gramegna e molti altri a sorpresa. Presentato e condotto da Luca Catalano e Simona Valenti (speaker di Radio Selene), con la musica della band “Swing 31”.In giuria Paolo Conticini e Mario Gramegna, fotografo internazionale e art director dello Shot Studio Milano.Nel backstage il tiktoker barese Michele Carella intervisterà gli ospiti per creare contenuti online e in diretta streaming. L’intero evento sarà trasmesso nel mese di marzo dall'emittente Telebari.Per partecipare al contest basterà candidarsi entro il 5 marzo, inviando la propria candidatura alla mail premiogiannicolajemma@mtbproduzioni.com, con oggetto “Candidatura Premio Gianni Colajemma”, inserendo anche nome, cognome, età, luogo di residenza, recapiti di cellulare e mail, oltre a un breve video di presentazione, comunicando anche l'esibizione che si intende proporre. I candidati selezionati dalla giuria tecnica, verranno ricontattati per l'esibizione dell'8 Marzo 2024.Per assistere all’evento tra il pubblico, invece, basterà andare su www.mtbproduzioni.com . Il ticket ha un costo di 10 euro, devoluti interamente all'Associazione Gianni Colajemma ETS. L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente "l'Associazione Gianni Colajemma ONLUS”. Si tratta di un'associazione senza fine di lucro, che nasce con lo scopo di fornire supporto al terzo settore, ai loro assistiti, attraverso comunità di professionisti, canili sanitari, azioni già avviate da Gianni Colajemma e continuate dal figlio Gianmarco.Gianni amava i ragazzi, i figli, gli artisti di strada, la musica, ma soprattutto dava spazio a chi non ne aveva, aiutando il prossimo senza mai chiedere nulla in cambio. Questo premio è dedicato a lui, che per noi, è sempre stato e resterà il papà degli artisti.: www.mtbproduzioni.com e info@mtbproduzioni.com