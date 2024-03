Enoliexpo 2024: Unapol tra i protagonisti della rassegna specializzata dedicata alle filiere dell’olio e del vino

BARI - Unapol - Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli sarà protagonista, dal 7 al 9 marzo a EnoliExpo Adriatica, la fiera internazionale dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai servizi per la produzione di olio d’oliva e vino ospitata nei padiglioni della Fiera del Levante a Bari. Come ente patrocinante, Unapol accoglierà nel suo stand gli olivicoltori attratti dalle novità del 2024, fornendo assistenza per poter accedere a finanziamenti e agevolazioni per l’acquisto di macchinari e attrezzature agricole di precisione.“Crediamo molto nell’innovazione e nella tecnologia – commenta Tommaso Loiodice, Presidente Unapol –; sebbene possano sembrare in antitesi con la tradizione, in realtà rappresentano il miglior alleato per garantire un prodotto rispondente ai canoni dell’eccellenza tramandata da secoli d’esperienza e passione. Pur evolvendosi le tecniche di coltura, di raccolta e di lavorazione, l’olio extravergine d’oliva resta una ricchezza fedele alla sua ampia gamma di sapori, alle sue caratteristiche organolettiche, ai suoi tanti benefici”.“Unapol ha da tempo optato per una scelta, raccontare l’Italia attraverso i suoi oli, le monocultivar che rappresentano i territori e la ricca biodiversità del nostro meraviglioso Paese. E lo facciamo selezionando i migliori oli extravergine d’oliva prodotti dalle nostre OP associate che, anno dopo anno, perfezionano tecniche dotandosi di macchinari sempre più sofisticati.Sono innumerevoli le innovazioni che hanno trasformato l’olivicoltura moderna, dalle nuove tecniche di gestione dell’oliveto ai diversi trattamenti fitofarmaci delle piante; ma anche la potatura, la raccolta delle olive, la loro lavorazione sino all’imbottigliamento, sono fasi che hanno visto perfezionare modalità e attrezzature. “Le fiere come EnoliExpo Adriatica rappresentano l’avanguardia e il futuro di un settore strategico come quello dell’olivicoltura. Offrire quest’eccellenza a Bari – conclude Loiodice - terra alla quale sono particolarmente legato, è un’opportunità di crescita che vede nuovamente la Puglia sotto i riflettori di una platea internazionale”.