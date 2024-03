Il grande basket Usa a a Bari: il 13 marzo tornano al Palaflorio gli Harlem Globetrotters

BARI - Torneranno a Bari mercoledì 13 marzo gli Harlem Globetrotters, i campioni di basket più famosi al mondo. L’evento, che vedrà protagonisti gli atleti noti per le loro abilità e la straordinaria capacità di giocare attraverso movimenti e manovre spettacolari, si terrà al Palaflorio, a partire dalle ore 20.30, a distanza di dieci anni dalla prima esibizione nel capoluogo pugliese.L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dal gestore del Palaflorio Manio Marrone e dalla responsabile eventi della struttura Sharon Scalera.Saranno complessivamente nove le stelle statunitensi che si esibiranno davanti al pubblico del Palaflorio, per uno spettacolo unico che rientra nel tour italiano degli Harlem Globetrotters e rappresenta una delle due tappe organizzate nel Sud Italia, assieme a quella di Napoli.“Devo ammettere di esser emozionato come un bambino quando scarta i regali di Natale - ha esordito Pietro Petruzzelli -. Per uno come me, cresciuto con la pallacanestro anche se con scarsissimi risultati agonistici, questo è un evento assolutamente imperdibile. Sin da quando ero piccolo ho ammirato il loro modo di coniugare sport, spettacolo e divertimento. Il solo fatto che gli atleti sono in grado di muoversi, da eccelsi giocolieri e con la stessa naturalezza, sia in attacco sia in difesa, dimostra pienamente la straordinaria bravura degli Harlem, garanzia di intrattenimento puro. Sono campioni che rappresentano, oggi come in passato, l’emblema della spettacolarizzazione e della gioia che si prova giocando a basket. E per noi, quindi, è motivo di orgoglio il fatto che abbiano scelto, ancora una volta, di fare tappa nella nostra città”.“Anch’io sono molto emozionato - ha proseguito Manio Marrone - perché ho sempre ammirato i Globetrotters, sin da bambino. Quando dieci anni fa per la prima volta mi chiesero di poter venire al Palaflorio, quasi non riuscivo a crederci. Per cui la gioia di riproporre al pubblico barese questo evento è ancora più grande per due motivi: in primo luogo per la richiesta di essere ospitati ancora una volta, il che significa che hanno apprezzato la nostra organizzazione, e poi perché è uno spettacolo di caratura internazionale, sicuramente tra quelli di punta della nostra programmazione. L’esibizione degli Harlem Globetrotters, peraltro, coniuga due aspetti che ci interessano molto, e cioè lo sport e lo spettacolo, che rappresenta un altro settore su cui puntiamo da sempre”.“Questa volta ci siamo occupati anche della promozione dell’evento muovendoci in modo capillare su tutto il territorio nazionale - ha concluso Sharon Scalera -. E abbiamo riscontrato un’ottima risposta dalle città più lontane, cosa che ci ha sorpreso essendo un appuntamento infrasettimanale. Molte società di pallacanestro giungeranno a Bari con pullman organizzati, il che rappresenta per noi un grande successo. Siamo, infatti, riusciti a doppiare la vendita di biglietti rispetto alla volta precedente: sono quasi 4.000 i biglietti venduti finora, quindi sono ancora pochi i ticket in vendita. A tal proposito mi preme aggiungere che sono previsti degli sconti per i gruppi da venti persone. Un’altra iniziativa interessante è data dalla possibilità di acquistare il magic pass, che consentirà di accedere un’ora prima dell’apertura dei cancelli per passare un’ora di divertimento con gli atleti. Il più grande orgoglio per noi è poter vedere il palazzetto pieno di spettatori”.I biglietti sono in vendita sul circuito di TicketOne: per informazioni e acquisti di gruppo è possibile contattare il numero 366 1961503.Sono previste riduzioni per ragazzi under 14 e persone over 65.