eroCaddeo torna con il nuovo singolo 'Maledetta Te' distribuito da Sony Music

''Maledetta Te" è il nuovo singolo del giovane talento eroCaddeo, un brano pop con influenze R&B che esplora il desiderio e la tentazione in una relazione passata. Nonostante il protagonista sia coinvolto in un'altra relazione, cede alle avance della sua ex e ne affronta i conflitti emotivi. Il brano arriva dopo la pubblicazione dei brani “Gravità Zero” scritto da Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv, “Prima Vera” e “Non Esiste”.

La voce di eroCaddeo, soul ma anche spinta e sferzante sul ritornello, racconta di un tormento interiore, cercando di rifiutare quello che si rivelerà un errore, ma allo stesso tempo lo trascina verso una parte più profonda – e sofferente – di sè.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore e interprete pop nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Nel 2022 firma con Cvlto Music Group e fa il suo esordio pubblicando diversi brani.