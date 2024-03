La regina delle orecchiette di Bari Vecchia sbarca in India: l'incontro con l'uomo più ricco dell'Asia

BARI - Nunzia Caputo, nota come la regina delle orecchiette di Bari Vecchia, ha fatto un balzo oltre confine per un evento straordinario. Invitata da Anant Ambani, l'uomo più ricco dell'Asia, alla cerimonia prenuziale con la fidanzata Radhika Merchant, Nunzia Caputo si è trovata catapultata in un mondo di lusso e mondanità.L'evento, che ha visto anche la partecipazione della celebre cantante Rihanna, è stato un trionfo di sfarzo e glamour. Rihanna, per la sua esibizione di un'ora, avrebbe guadagnato la cifra impressionante di 8 milioni di dollari, sottolineando l'eccezionalità e l'importanza dell'occasione.Ma la vera stella dell'evento è stata Nunzia Caputo, il simbolo della baresità, che ha portato il sapore autentico della tradizione pugliese fino in India. Invitata a preparare la sua rinomata pasta per i festeggiamenti prenuziali di Anant Ambani e Radhika Merchant, Nunzia Caputo ha espresso la sua gioia e gratitudine per l'invito ricevuto: "Sono felicissima di essere stata invitata in India per i festeggiamenti prenuziali. È un'onore poter portare un pezzo della nostra cultura e tradizione culinaria in un contesto così straordinario".La presenza di Nunzia Caputo alla cerimonia sottolinea l'importanza della cucina italiana e, in particolare, della tradizione pugliese nel panorama culinario internazionale. La sua partecipazione all'evento accresce ulteriormente il prestigio e la riconoscibilità della cucina italiana nel mondo.