Eugenio in Via Di Gioia: esce il video di 'Portami'

MILANO - È uscito il videoclip di “Portami”, il nuovo singolo degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA, anticipato e accompagnato da un esperimento sociale e digitale coraggioso, al tempo stesso distopico e realista, che ha preso vita al Porto di Genova dal 17 al 22 marzo, coinvolgendo l’intera collettività.

«In 5 giorni abbiamo esplorato due mondi – raccontano gli Eugenio in Via Di Gioia. Ci siamo persi oltre l’orizzonte senza cellulari e abbiamo lasciato i nostri schermi nelle vostre mani. È venuta fuori una storia creata da voi che ci emoziona e fa sorgere una grande domanda: perché è così difficile lasciare il proprio cellulare, le proprie sicurezze e le proprie distrazioni sulla terra ferma per addentrarsi a pieni polmoni nel mare che abita dentro di noi? Grazie Genova che ci hai dato il coraggio di sentirci marinai».

Per questo esperimento hanno immaginato uno spazio che fosse un megafono per chiunque desiderasse partecipare, parlare, incontrarsi, comunicare, esibirsi, fermarsi, prendersi cura e tempo per sé e gli altri: questo significava interagire con l’installazione.

Ma soprattutto, sono riusciti, partendo da un input digitale, a ricreare e raccogliere una collettività fisica e reale, in un momento in cui il confine tra reale e digitale è quasi impercettibile, ma la forma artistica ha bisogno ancora di un luogo fisico, pubblico e libero per poter contare su un porto sicuro di incontro, di sperimentazione e di scambio culturale.

In questo senso, la totale autonomia nella gestione delle performance e l'occupazione, in senso civico, dello spazio fisico del Porto, è diventata per tutte e per tutti una scelta di partecipazione attiva, atterrando sul digitale, mezzo che notoriamente amplifica le voci senza alcun filtro critico.

La parola chiave è sicuramente stata “insieme”, un insieme composto da tante individualità che sono diventate collettività all’interno del cerchio disegnato a terra e che hanno condiviso un’esperienza personale e comune al tempo stesso, ognuna con il proprio stato d’animo, il proprio corpo e pensiero.

Altre due parole sono state “fiducia” e “rispetto”; lo spazio non è mai stato violato, sporcato o mal utilizzato e i telefoni sono sempre rimasti al loro posto; tutti hanno capito che all’interno di quel cerchio potevano e dovevano succedere solo cose belle. Il mare ha fatto da genitore premuroso, attento e protettivo a questo spazio e ai suoi occupanti, lasciandoli liberi di essere se stessi.

Il videoclip di “PORTAMI” è un piccolo cortometraggio di tutto quello che è accaduto al Porto Antico di Genova, è un nuovo spazio digitale che contiene le vite di chi ha interagito con l’installazione, sia in presenza che dietro allo schermo, racchiude una storia creata dal pubblico a partire dal suo privato, colleziona momenti di vita che le persone hanno vissuto fuori dalla loro routine.

È un video da cui traspare perfettamente il senso di fiducia che gli Eugenio ripongono nelle persone e nella loro voglia, curiosità o tentativo di cambiare le cose, di darsi una possibilità di trasformazione, di provare a vivere, anche solo per un attimo, lasciando fluire il momento abbandonandosi al “qui e ora”, lontani da problemi e pensieri ma anche, per un secondo, sganciati dalle proprie sicurezze.