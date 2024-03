Fede e tradizione si fondono a Mattinata con il 'Gran Falò' della Festa di San Giuseppe

18 marzo:

19 marzo:

Giorno della Solennità Liturgica: Santa Messa presieduta da Don Luca Santoro presso la Chiesa Parrocchiale.

«La Festa di San Giuseppe è un invito a stare insieme e a condividere il sapore della memoria e della nostra identità», ha dichiarato Matteo Ricucci, Presidente del Circolo Oasis.L'appuntamento è dunque per il 18 e 19 marzo a Mattinata, per partecipare ad un evento che si preannuncia ricco di emozioni e suggestioni. Un'occasione per vivere la fede e le tradizioni locali in un contesto di festa e condivisione.