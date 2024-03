Premio 5 stelle AIC a Luca Sabetta per 'aver diffuso la cucina italiana nel mondo'

LECCE – Dopo l’esaltante esperienza all’ultimo Festival di Sanremo, come chef partnership della manifestazione musicale e dove, preparando piatti per cantanti e vip, ha portato i sapori e i colori della cucina della Puglia, declinata fra tradizione e innovazione, dando visibilità ai territori e ai loro prodotti km0, il giovane chef salentino (San Cesario di Lecce) Luca Sabetta ottiene un altro prestigioso riconoscimento.Per la terza volta l’AIC (Associazione Italiana Cuochi) lo ha premiato con le 5 stelle per “aver fatto conoscere la cucina italiana nel mondo” (l’evento si è svolto al “Best Western Plus Leone di Messapia Hotel & Conference”).Infatti Luca ha soggiornato a lungo all’estero, in particolare in Giappone e negli USA, apprendendo i segreti di quelle tradizioni gastronomiche e contaminandole con le sue.Il piatto che lo chef (responsabile della cucina del ristorante di Galatina “Anima e cuore”) ha proposto a Lecce è stato un risotto che intreccia il mare e la terra, dolce sintesi della bellezza italica: tonno, tagliatella di seppia e gamberi rossi di Gallipoli e il tartufo, il tutto mantecato nel burro acido.“Il 2024 è appena cominciato…”, sorride Luca al lavoro a Galatina. Ringraziamenti particolari? La voce tradisce l’emozione, una dolcezza nello sguardo: “Un grazie speciale a mia moglie Petya, mio figlio Enea e tutta la mia famiglia”.I giovani chef in carriera condividono tutto, sono fatti così…