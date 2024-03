Pedalando sul lungomare di Bari: tre nuove panchine con cyclette per fare sport davanti al mare

Le panchine sono state installate dall'amministrazione comunale di Bari.

Le cyclette sono adatte a persone di tutte le età e livelli di forma fisica.

L'utilizzo delle panchine è gratuito.

L'iniziativa è stata finanziata con fondi comunali.

BARI - Bari si arricchisce di tre nuove panchine con cyclette integrate, installate sul lungomare per permettere ai cittadini di fare attività motoria godendo della vista del mare.Le panchine, posizionate sul molo San Nicola, sulla rotonda di largo Giannella e nei pressi della spiaggia di Pane e pomodoro, sono dotate di pedaliere che permettono di esercitare gli arti inferiori, le articolazioni delle ginocchia e migliorare l'efficienza cardiovascolare e respiratoria.L'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha commentato: "Si tratta di un piccolo intervento, ma perfettamente in linea con la nostra strategia di disseminare punti sport e benessere in tutta la città. Attraverso l'installazione di queste sei pedaliere, coloro che frequentano il lungomare potranno godere della luce e della bellezza del nostro mare facendo attività motoria. Ci piace pensare che, in questo modo, sia possibile coniugare un momento di relax con un po' di benessere".Le nuove panchine con cyclette sono un modo semplice e gratuito per unire il relax del mare all'attività fisica. Un'occasione per migliorare la propria salute e godersi al contempo la bellezza del lungomare di Bari.L'iniziativa è stata accolta con favore dai cittadini, che hanno apprezzato la possibilità di fare sport all'aperto in un contesto suggestivo come il lungomare di Bari.L'installazione delle panchine con cyclette a Bari è un esempio da seguire per altre città che desiderano promuovere il benessere e la salute dei propri cittadini.