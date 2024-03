Ferrovie del Sud Est: sciopero di 24 ore venerdì 22 marzo

BARI - Le segreterie regionali Puglia di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale di Ferrovie del Sud Est per venerdì 22 marzo 2024. Lo sciopero è stato indetto per ragioni di natura organizzativa.Possibili disagi per i viaggiatori. I treni e gli autobus di Ferrovie del Sud Est potrebbero subire cancellazioni o variazioni durante l'intera giornata di venerdì 22 marzo. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia: dalle 5:00 alle 7:59 e dalle 12:30 alle 15:29.L'ultima astensione dal lavoro. In occasione dell'ultimo sciopero del 9 febbraio 2024, sempre indetto dalle stesse sigle sindacali, l'adesione del personale di Ferrovie del Sud Est è stata del 40%.Si consiglia di consultare il sito web di Ferrovie del Sud Est o di contattare il numero verde 800.31.15.15 per avere informazioni aggiornate sull'andamento della circolazione dei treni e degli autobus.Le ragioni dello sciopero. Le segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL denunciano la mancanza di personale, il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e la carenza di manutenzione dei mezzi.La replica di Ferrovie del Sud Est. L'azienda ha preso atto della proclamazione dello sciopero e ha dichiarato di essere disponibile a un confronto con le sigle sindacali per trovare una soluzione alle criticità sollevate.L'appello ai viaggiatori. Ferrovie del Sud Est si scusa per i disagi che potrebbero verificarsi durante la giornata di sciopero e invita i viaggiatori a programmare i propri spostamenti con anticipo.