Torre Guaceto, le attività per 'Pasquetta Nature Fest'

Un risveglio da respirare tra i sentieri di Gaw Sit, a piedi e in bicicletta , nel pieno rispetto della natura che ci accoglie immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa biodiversità. In bicicletta elettrica o muscolare seguiremo la via dell'acqua, incrociando uliveti e campi agricoli fino a raggiungere la costa e il mare, all'ombra della Torre di Guaceto, imponente sul promontorio che guarda alla zona umida di importanza internazionale.





A piedi percorreremo macchia mediterranea, duna e retroduna fino ad arrivare al mare, per scoprirlo in tutti i suoi segreti, dai granelli di sabbia ai suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe, su percorsi brevi adatti anche ai bambini o vie più intense per chi ama camminare in natura. Un programma di attività che si apre su tre giorni intensi per vivere Torre Guaceto in tutti i suoi aspetti, attraverso cammino e conoscenza accompagnati dai racconti delle guide della Riserva. Il calendario rientra tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e sono realizzate da Cooperativa Thalassia che si occuperà di accogliere e guidare quanti vorranno prendere parte alle attività.





Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: +393319277579; +393478408860 MAIL: segreteria@cooperativathalassia.it , Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa Calendario degli appuntamenti e prenotazioni https://www.cooperativathalassia.it/calendario/





Calendario delle attività Pasquetta Nature Fest a Torre Guaceto





Sabato 30 Marzo





Ore 10.00 FAMILY TREK Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta dei segreti del mare e dei suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe.





Domenica 31 Marzo





Ore 9.00 E-BIKE TOUR Dagli ulivi al mare, un percorso in libertà su due ruote e nella leggerezza delle E-Bike





Lunedì 1 Aprile





Ore 9.00 e ore 15.00 E-BIKE TOUR Dagli ulivi al mare, un percorso in libertà su due ruote e nella leggerezza delle E-Bike

Ore 10.00 BIODIVERSI – TREK Trekking di giornata intera tra costa, macchia e zona umida, alla scoperta della Biodiversità con pranzo a sacco lungo il mare.

Ore 10.15 e ore 15.00 FAMILY TREK Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta dei segreti del mare e dei suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe

Ore 10.00 BIKE TREKKING Percorso in bicicletta attraverso la riserva dalla terra al mare, dagli uliveti alla Torre, con pranzo a sacco lungo il percorso. La prenotazione è obbligatoria al seguente link https://www.cooperativathalassia.it/calendario/





Per ogni altra informazione è a disposizione la linea Whatsapp al +393319277579





Non è consentito l'accesso alla Riserva Naturale con animali da compagnia.