Fuga fallita per giovane 23enne: arrestato con ingente quantitativo di droga

LECCE - Nel corso di un mirato servizio condotto dalla sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane salentino di 23 anni, accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'azione dei militari è stata innescata quando hanno notato il giovane alla guida di un'auto che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente tentato di fuggire invertendo il senso di marcia. La "gazzella" dei Carabinieri ha immediatamente avviato un inseguimento a sirene spiegate per le vie del centro leccese.Nonostante il tentativo del giovane di far perdere le proprie tracce, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a procedere con una perquisizione personale estesa anche al veicolo e all'abitazione del giovane. Durante la perquisizione è stato scoperto un ingente quantitativo di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo "hashish", occultata nell'auto in 40 "panetti", per un peso totale di 2 chilogrammi.La droga è stata sequestrata e messa a disposizione delle autorità competenti. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato condotto presso la Casa circondariale di Borgo San Nicola.Si sottolinea che, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare, il giovane arrestato è da considerarsi sottoposto alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.