Giornata della donna, celebrazione di Ipazia d'Alessandria d'Egitto: appuntamento al Castello di Barletta

BARLETTA - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la brillante filosofa e scienziata greca, Ipazia d’Alessandria D’Egitto, simbolo della libertà di pensiero, sarà al centro di una tavola rotonda - promossa da Fidapa, Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus, Centro Yoga Piccolo Loto.L’iniziativa - patrocinata dal comune di Barletta - si terrà nella Sala Rossa del Castello venerdì 8 marzo alle ore 18.Per renderle omaggio, Rosa Maria Convertini, esperta in filosofia, ne illustrerà la figura, inquadrandola nel periodo storico e culturale in cui visse. La serata sarà arricchita dalla proiezione del cortometraggio sulla storia della scienziata e dalle letture dei partecipanti alle “Lezioni di Meraviglia” tenute dalla Convertini presso l'Università popolare.All’evento parteciperanno in qualità di relatori Laura Pasquino, Avvocata dell'Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus, Doriana Antenori, laureata in Filosofia, Marcello Degennaro, Assessore allo Sport del Comune di Barletta, Vittorio Cardone, Tecnico Federale Cintura Nera 6° Dan FederKombat. Quattro figuranti in costume d'epoca - curate dall'associazione Thempus di Carmela Calabrese - accoglieranno gli ospiti.I saluti istituzionali saranno affidati a Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura, Annamaria Scommegna Assessora alle Pari Opportunita’, Rosaria Mirabello, Assessora alle Politiche Sociali.Dialogherà con i relatori Patrizia Corvasce, giornalista pubblicista.