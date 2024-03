Giornate FAI di Primavera: 750 luoghi da scoprire in 400 città

Bari: Cantieri di Palazzo Starita e Casa Piccinni

Altamura: Masseria Marinella

Conversano: Chiesa dei Paolotti e Chiostro Archivio Diocesano

Giovinazzo: I bastioni del sistema difensivo

Gravina in Puglia: Asse Orsiniamo: Chiesa di San Domenico e Palazzo Ducale

Mola di Bari: Chiesa e Convento di Santa Maria

Molfetta: Biblioteca Comunale “G. Panunzio”

Monopoli: Masseria fortificata Zaccaria



La mission del FAI



"Cuore il patrimonio raccontandolo": è questa la mission del FAI, che si concretizza nelle Giornate di Primavera con l'apertura di 750 luoghi in tutta Italia. Un racconto corale e originale che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, con un unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti.



Le parole del Presidente del FAI



Marco Magnifico, Presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, sottolinea l'importanza di queste giornate: "Raccontare il patrimonio culturale per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura: da questa necessità nacquero nel 1992 le Giornate FAI di Primavera".



La collaborazione con la RAI



Una stretta collaborazione lega il FAI alla RAI, che celebra quest'anno i 70 anni per la tv e 100 per la radio. Marinella Soldi, Presidente RAI, ribadisce l'impegno della tv di Stato: "La Rai ha come prerogativa quella di valorizzare e far conoscere l'immenso patrimonio storico, artistico e naturale del nostro Paese".



Un fine settimana da non perdere



Le Giornate FAI di Primavera sono un'occasione unica per addentrarsi nelle tante realtà e storie del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un fine settimana per sorprendersi, conoscere e vivere la bellezza del nostro Paese.



Per informazioni e per consultare l'elenco dei luoghi aperti:



www.giornatefai.it