Citroën e Pikyrent insieme per un futuro di mobilità urbana smart e sostenibile

18.000 noleggi totali

Più di 70.000 Km percorsi

2.800 utenti

Durata media di ciascun noleggio di circa 15 minuti

Risparmio di circa 20 tonnellate di CO2

Un'utenza giovane e consapevole



Circa il 40% degli utilizzatori attivi ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e sono per lo più lavoratori pendolari e studenti che utilizzano le Ami per raggiungere il posto di lavoro o l'università. La sera, invece, sono soprattutto i più giovani che usufruiscono del veicolo Citroën per recarsi nelle zone della movida. Le AMI cargo sono invece usate da piccoli artigiani e commercianti per il trasporto di attrezzi e merce.



Citroën Ami – 100% electric e My Ami Cargo: la scelta ideale per la micro-mobilità



Pikyrent è stata tra i pionieri, nell'ambito della micro-mobilità condivisa italiana, ad usare le Citroën Ami – 100% electric, apprezzandone le doti di compattezza, sostenibilità e accessibilità.



Antonio Decaro, Sindaco di Bari: "Siamo felici che il servizio di car sharing abbia preso piede nella nostra città e che l'esempio di Bari sia stato positivo per altre città che hanno scelto di investire in questo sistema di trasporto condiviso."

Antonella Comes, CEO di Pikyrent: "Crediamo fortemente nello sviluppo e nella crescita della micro-mobilità condivisa, che non deve essere solo appannaggio delle grandi metropoli, ma anche delle città medie e medio-piccole."

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Pikyrent poiché il loro progetto rispecchia fedelmente la nostra visione sulla mobilità del futuro sempre più sostenibile e responsabile."

Un futuro di mobilità urbana più smart e sostenibile



La collaborazione tra Citroën e Pikyrent rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia e l'innovazione possono contribuire a migliorare la qualità della vita nelle città. Un futuro di mobilità urbana più smart e sostenibile è già possibile.

BARI – Da sempre in prima fila nella promozione di una mobilità urbana smart e sostenibile, Citroën ha abbracciato sin da subito il progetto di Pikyrent, la startup che offre un'esperienza di micro-mobilità coinvolgente, innovativa e 100% elettrica.Attualmente attivo nella città di Bari, e ben presto anche a Taranto, il servizio di sharing mobility firmato Pikyrent vede protagoniste 62 Citroën Ami – 100% electric (32 esemplari già operativi e 30 in arrivo) e 6 My Ami Cargo, la soluzione cucita dal Brand francese sulle nuove esigenze dei professionisti.