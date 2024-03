Guè incontra i fan nello store Banana Moon di Bari

BARI - Venerdì 5 aprile, alle 19, nello store Banana Moon di Bari il noto rapper Guè incontrerà i fan durante un meet&greet che darà la possibilità a tante ragazze e ragazzi di passare un momento in compagnia dell’artista milanese, tra foto, selfie e autografi.Cosimo Fini (in arte Guè) è nato a Milano nel 1980. Rapper tra i più influenti in Italia, oggi è un punto di riferimento nel suo genere. Con Jake La Furia e il produttore Don Joe, ha dato vita al progetto dei Club Dogo, con i quali ha pubblicato diversi album di grande successo. Nel 2011 è uscito il suo primo disco da solista, “Il ragazzo d’oro”, mentre nel 2017 è stato riconosciuto come l’artista italiano più ascoltato su Spotify. Nel 2019 la sua prima data al Forum di Milano è andata sold-out, mentre l’anno dopo Guè ha annunciato il settimo album, “Mr Fini”, e nel 2021 è uscito il mixtape “Fastlife 4”. Il 14 novembre di quell’anno il rapper milanese ha cambiato il suo nome d’arte da Guè Pequeno a Guè, annunciando nelle settimane successive l’album “Guesus”. A gennaio dello scorso anno l’ultimo lavoro discografico, “Madreperla”.Durante l’appuntamento sarà proposto un workshop di customizzazione, a cura del team di Seddys e dedicato, con il quale si apprenderanno le tecniche per creare una sneaker personale e unica, scegliendo tra le citazioni e frasi ispirate alla musica e alla figura di Guè. Colonna sonora di questi momenti sarà la selezione musicale proposta da dj Big Fab, nome noto del clubbing barese, tra i promotori della cultura hip-hop nella città di Bari. Inoltre ci sarà la partecipazione della Mojiteria, che proporrà un free drink aperto a tutti i partecipanti.L’ingresso sarà dedicato a 200 persone. Per accedere occorrerà acquistare la t-shirt esclusiva “5tate of Mind special custom” by Seddys, con la quale si riceverà un braccialetto che darà la possibilità di incontrare il rapper.