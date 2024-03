'Ho preparato una trappola per Alice': collettiva di arte contemporanea a Bari

BARI - Nella suggestiva cornice di Misia Arte a Bari, si è inaugurata la collettiva "Ho preparato una trappola per Alice", curata da Anna Gambatesa. La mostra, che vede la partecipazione di otto artiste di diverse generazioni, tra cui Ada Costa, offre un'indagine aperta sul presente attraverso le diverse espressioni artistiche.Le opere in esposizione, frutto di ricerche e linguaggi eterogenei, invitano il pubblico a riflettere su tematiche urgenti e complesse, interrogando la società odierna e le sue contraddizioni. La trappola evocata nel titolo diventa metafora di una realtà sfuggente e spesso insidiosa, in cui l'identità e la libertà di movimento sono messe alla prova.Tra le protagoniste della mostra troviamo Ada Costa, artista pugliese che da anni si dedica all'esplorazione di tematiche legate al femminile e all'autorappresentazione. I suoi lavori, caratterizzati da una forte carica emotiva e da una tecnica raffinata, si inseriscono in un dialogo fecondo con le opere delle altre artiste, creando un percorso espositivo di grande intensità.La mostra "Ho preparato una trappola per Alice" sarà aperta al pubblico dal 6 marzo al 10 aprile 2024 presso la Galleria Misia Arte di Bari (Via Putignani 153). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 19:30. È possibile visitare la mostra anche su appuntamento.Telefono: 080 5212826 | +39 3280143914E-mail: misiaarte@gmail.com Sito Web: misiaarte.it Social Media: Facebook: www.facebook.com/misiaarte.it - IG: @misia_arte_bari