'I fiori blu': rivelati i titoli dei 10 libri candidati

FOGGIA - Il Premio letterario nazionale “I fiori blu” arriva alla sua quinta edizione e, fino a settembre, porterà a Foggia 10 libri di scrittrici e scrittori candidati al Premio: cinque titoli selezionati per la sezione Saggistica e cinque per la sezione Narrativa.Per la Narrativa, i libri candidati sono: “Cuori in piena” di Alessio Torino (Mondadori); “La casa del Mago” di Emanuele Trevi (Ponte alle Grazie); “Oro Puro” di Fabio Genovesi (Mondadori); “Cuore Nero” di Silvia Avallone (Rizzoli); “Grande meraviglia” di Viola Ardone (Einaudi).Per la Saggistica, i cinque titoli candidati sono: “Un uomo di poche parole” di Carlo Greppi (Laterza); “Cemento Armato” di Francesco Chiodelli (Bollati Boringhieri); “L’amore necessario” di Marcello Veneziani (Marsilio); “La formula della longevità” di Riccardo Chiaberge (Neri Pozza); “La nascita del femminismo medievale” di Chiara Mercuri (Einaudi).I 10 titoli sono stati rivelati stamattina, alla Sala Fedora del Teatro “Umberto Giordano” del capoluogo dauno, nel corso della conferenza stampa di lancio della quinta edizione, a cui era presente il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e ha fatto giungere un messaggio di saluto Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia.«La quinta stagione de ‘I fiori blu’ si prefigura come quella della maturità, in cui le fortunate dinamiche che mettono al centro i lettori, specie i più giovani, e il loro rapporto con i libri e gli scrittori devono provare a incrociare i fermenti che agitano positivamente il rinascimento di Foggia», ha detto il vicepresidente Piemontese, auspicando che «questo incrocio, evocato e cercato sin dalla prima edizione, si compia ispirando nuovi sguardi degli ospiti sulla città, nuove energie nella rete dei partner pubblici e privati che cooperano nell’organizzazione del premio e nuovi stili di vita comunitaria in chi si farà coinvolgere nelle attività che si svilupperanno da qui a settembre».«L’ultima indagine ISTAT – ha ricordato Di Bari - conferma che, al Sud Italia, la lettura è in declino. Un dato che non può lasciarci indifferenti e che ci impone di mettere in campo azioni efficaci per contrastare la povertà educativa. Iniziative, come questa, aiutano ad avvicinare i più giovani al mondo dei libri, affinché possano costruire il proprio futuro e realizzare i propri sogni».A selezionare i 5 finalisti tra i 10 candidati del Premio “I fiori blu” è una Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli e composta da Ritanna Armeni, Luciano Canfora e Sandra Petrignani insieme con Lidia Ravera, Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Giuliano da Empoli, quest’ultimo vincitore dell’edizione 2023.«È un anno molto importante – ha detto nel suo messaggio Paolo Mieli, presidente della Giuria Tecnica - perché si entra definitivamente nel pieno dell’attività di questo premio che è un modo romantico e chagalliano di unirci al mondo dell’arte della letteratura e della storia della saggistica. Facendo gli auguri ai fiori blu, li faccio anche a me stesso e a Foggia che da sempre è innamorata di questo Premio».«“I fiori blu” è un premio di primavera. Mi ha messo allegria fin dal titolo – ha dichiarato Lidia Ravera, componente della Giuria - È nato in Puglia, una regione particolarmente attenta alla produzione culturale e alla necessità di promuoverla, in cinque anni si è conquistato una dimensione nazionale e una notorietà senza ombre. Sono stati premiati intellettuali della profondità di Luciano Canfora, studiosi del contemporaneo come Recalcati e da Empoli, scrittrici popolari come Serena Dandini. I premi servono a far “parlare di libri”, ma soprattutto “a far parlare i libri”, perché i libri ci parlano. E ascoltarli migliora la qualità della nostra vita».Subito dopo i voti della Giuria tecnica, i finalisti vengono sottoposti al voto della Giuria Popolare proveniente da tutta Italia e composta dai referenti di gruppi di lettori di diversa estrazione (associazioni culturali come Associazione Montessori e Impegno Donna, librerie, biblioteche, presidi del libro, compagnie teatrali, corpo insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, singoli lettori e lettrici, club di servizio a cominciare dal Rotary e poi Soroptimist, Inner Wheel, Fidapa, Unesco e Lions). Il Premio rappresenta un lungo percorso di consapevolezza che da marzo a settembre coinvolge tutto il territorio e in particolare gli studenti e studentesse di otto istituti superiori di Foggia, Università e Accademia di Belle Arti.«Avendo vissuto questo Premio nella sua essenza mi rendo conto che il motore assoluto di ogni passo è stata la curiosità – ha commentato Alessandra Benvenuto, presidente e direttrice artistica del Premio - La curiosità nei confronti dell’altro e del mondo, profondissima forma d’amore anche per la propria città. La stessa che si soddisfa, e si vive, prima durante dopo e dentro a un libro. E la grande mobilitazione di personalità e di intelligenze che continua a rigenerarsi intorno a questo progetto, ne è la conferma assoluta e definitiva».Nell’intento di promuovere la lettura tra i più giovani, il Premio si è arricchito di nuovi linguaggi. Per questo, protagonisti per il secondo anno sono gli studenti e le studentesse degli istituti superiori di Foggia e dell’Università di Foggia, all’opera sulla pagina TikTok del Premio “I fiori blu”.Si tratta di una collaborazione che coinvolge Università di Foggia e otto istituti superiori della Capitanata (Liceo scientifico Volta, Liceo scientifico Marconi, Liceo psicopedagogico Poerio, Liceo classico Lanza, Istituto Giannone Masi, Istituto Notarangelo Rosati, Istituto Pascal, Istituto Einaudi) e che si concluderà il 18 ottobre 2024 con l’evento “BookTrailerInBlu”. Un appuntamento imperdibile realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Foggia che curerà, insieme con studentesse e studenti, alcuni workshop in cui spiegare il miglior modo di realizzare video e invitare alla lettura dei dieci libri candidati. È stata la referente delle scuole, Eleonora Benvenuto, a consegnare i libri ai referenti di 8 biblioteche scolastiche, la biblioteca ospedaliera “Lory Marchese”, 1 biblioteca di Dipartimento dell’Università di Foggia.La cerimonia finale di premiazione con la consegna del Premio della Giuria Tecnica si svolgerà a Foggia il prossimo giovedì 19 settembre. Il vincitore riceverà un riconoscimento in denaro pari a 8mila euro. La Commissione scientifica, inoltre, si riserva di assegnare Premi Speciali all’autore o all’autrice che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella votazione della Giuria Popolare.Annunciata quest’anno, anche l’assegnazione del Premio delle Arti, un nuovo riconoscimento tutto dedicato a protagonisti del cinema e del teatro italiano.Nelle quattro precedenti edizioni, i vincitori del Premio della Giuria Tecnica sono stati: Massimo Recalcati (Feltrinelli, 2020), Serena Dandini (Einaudi, 2021), Luciano Canfora (Laterza, 2022), Giuliano da Empoli (Mondadori, 2023).I Premi assegnati dalla Giuria Popolare dei lettori e lettrici d’Italia, invece, sono stati assegnati a: Nicolò Govoni (Rizzoli, 2020), Franco Lorenzoni (Sellerio, 2020), Daniela Lucangeli (Mondadori, 2021), Antonio Polito (Marsilio, 2021), Maria Grazia Calandrone (Ponte alle Grazie, 2021), PIF e Marco Lillo (Feltrinelli, 2022), Paolo Aresu (Feltrinelli, 2023), Rosella Postorino (Feltrinelli, 2023) e Melania Mazzucco (Einaudi, 2023).