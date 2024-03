Allerta gialla per vento forte in Puglia: raffiche di burrasca e mareggiate

Rimani in casa se possibile.

BARI - Dalla tarda serata di oggi, sabato 9 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore, la Puglia sarà interessata da un'ondata di maltempo con venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri e montuosi, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia, valida dalle ore 00:00 del giorno 10 marzo 2024 e per le successive 24 ore.Si invitano i cittadini a prestare attenzione e ad evitare di sostare sotto alberi o cartelloni pubblicitari. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza gli oggetti esterni che potrebbero essere danneggiati dal vento.Ecco alcune precauzioni da adottare in caso di vento forte: