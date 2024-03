Musica a Bari: la discografia della Mannoia risuona allo Stardust con i Rosso Fiorella

BARI - Venerdì 8 marzo, alle 21, allo Stardust di Bari sarà proposta l’esibizione della band Rosso Fiorella, tribute band di Fiorella Mannoia, composta da Ilaria Scamarcio in voce, Lino Bufo alle tastiere, Lino Tangari al basso, Francesco James Valente alla chitarra e Armando Albarani alla batteria e alle percussioni.La scelta di proporre l’esibizione nella giornata internazionale della Donna non è un caso. In questo modo lo Stardust vuole omaggiare la donna con la musica di un’artista capace di interpretare con attenzione le tematiche dell’universo femminile. Lo show proposto dalla band, in questa occasione in una veste acustica, più intimistica, è infatti un viaggio fra i migliori successi di Fiorella Mannoia, la quale ha saputo costruirsi dalla metà degli anni Ottanta la necessaria credibilità per diventare la voce e il controcanto femminile di una canzone d’autore storicamente declinata al maschile. “Il progetto Rosso Fiorella – ha spiegato Armando Albarani – è nato una decina di anni fa per volontà della nostra cantante, da sempre appassionata della musica di Fiorella Mannoia. Ci siamo trovati casualmente una sera insieme sul palco e abbiamo notato la sua naturalezza nell’eseguire i brani della cantautrice e così abbiamo pensto di mettere su la tribute band”.Composta da musicisti provenienti dal jazz, che svolgono l’attività concertistica come hobby, questo progetto ha realizzato numerosi concerti, riscuotendo notevole successo da parte del pubblico. Durante le esibizioni, in modalità randomica, propongono un repertorio vario che tocca tutte le tappe della cantautrice, da “Caffè nero bollente”, tra i primi successi, alle canzoni più recenti. Ancora, saranno proposte canzoni di altri artisti cantante dalla Mannoia, brani di Lucio Dalla, di Vasco Rossi e anche di cantanti esteri come “Oh que sera” del cantautore brasiliano Francisco Buarque de Holland.“Sebbene provenissimo da altri generi musicali – precisa il batterista - abbiamo trovato in quest’artista dei contenuti di qualità molto profondi e interessanti. La particolarità del su repertorio è un contenitore eterogeneo in cui oltre ai suoi brani originali si aggiungono cover di altri artisti che lei stessa ha eseguito. Tanti artisti che convergono in una sonorità molto personale, co una significativa connotazione jazzistica”.: 3773664248: 21.00 (ingresso a pagamento)