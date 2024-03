In arrivo la quarta edizione di 'Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival'

CREMONA - SGP Grandi Eventi è lieta di annunciare le date della quarta edizione di “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival” in programma dal 12 al 14 Aprile 2024. L’evento dedicato esclusivamente a un’eccellenza del territorio come i formaggi per tre giorni alla scoperta dei prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte.

Secondo l’ultima classifica di Taste Atlas, portale on line che segnala le migliori esperienze enogastronomiche a livello mondiale, nella sua classifica «100 best cheeses in the world 2023-2024» tra i primi 6 migliori al mondo, 4 sono italiani. Una posizione che incorona le produzioni casearie italiane. Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival sarà un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, per degustare, acquistare e conoscere meglio uno tra i prodotti Made in Italy più apprezzati e imitati al mondo.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, show-cooking, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Ma le novità non finiscono qui, ampio spazio a degustazioni guidate non solo di formaggi, verranno, infatti, proposti anche prodotti per speciali abbinamenti come composte, marmellate, mostarde, aceti e mieli e tutte le prelibatezze gastronomiche che esaltano il connubio al palato con i formaggi. Non può mancare il consueto appuntamento con il premio l’Ambasciatore del gusto che verrà assegnato ad un personaggio noto che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio a livello sia nazionale che internazionale o che abbia un debole acclarato verso questo prodotto.

Grandi chef e critici gastronomici prenderanno parte alla quarta edizione di Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival, in programma dal 12 al 14 aprile a Cremona.

Un week-end all’insegna del gusto non poteva che essere accompagnato da grandi nomi della gastronomia italiana. Testimonial della manifestazione sarà lo chef due stelle Michelin e una stella Verde Michelin per la sostenibilità Davide Oldani, ideatore della cucina pop di alta qualità, nata dal desiderio di amalgamare l’essenziale con il ben fatto, il buono con l’accessibile, l’innovazione con la tradizione. Per chef Oldani, a dettar legge tra i fornelli è la semplicità; tutti gli ingredienti vengono esaltati e stagionalità insieme ad alta qualità dei prodotti sono due punti fermi su cui lavorare. Sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo libro, Visioni POP, per celebrare i vent’anni del ristorante D’O.

Sarà invece lo chef Daniele Persegani, docente e conduttore televisivo, a ritirare l’Oscar dei Formaggi, premio istituito per dare riconoscimento ad una figura che con il suo lavoro ha dato lustro e prestigio alla cucina italiana. Lo chef si cimenterà in uno show-cooking dedicato ai formaggi e alle loro potenzialità in cucina.

Gli amanti dei panini gourmet saranno soddisfatti dalle proposte creative di Daniele Reponi, un po' oste, un po' salumiere, che non vuol essere definito uno chef! L’oste creativo farà assaggiare al pubblico i suoi celebri panini, una sintesi sublime di bontà artigianale dei vari territori italiani e di racconto dei prodotti e dei produttori. L’ingrediente imprescindibile, naturalmente, sarà il formaggio.

La Strana Coppia è l’appuntamento dal nome insolito che vede protagonisti due pesi massimi della ristorazione italiana: il critico gastronomico Edoardo Raspelli presenterà Gianfranco Vissani, noto cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo che sarà chiamato ad interpretare in un mirabolante show-cooking il suo personale utilizzo in cucina del Grana Padano.

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.