Bari: meta degli studenti Intercultura per conoscere meglio l'Italia

Date: 17-24 marzo 2024

Numero di studenti: 3

Paesi di provenienza: Francia, Canada, Thailandia

Attività: Visite guidate, incontri con gli studenti baresi, laboratori didattici, attività culturali

Patrocinio: Città di Bari

Organizzazione: Intercultura

Sito web: www.intercultura.it

La settimana di scambio a Bari è un'occasione unica per conoscere nuove culture e stringere nuove amicizie.



Se sei una famiglia barese e desideri ospitare uno studente straniero, non perdere questa opportunità! La settimana di scambio a Bari è un'occasione unica per conoscere nuove culture e stringere nuove amicizie.Se sei una famiglia barese e desideri ospitare uno studente straniero, non perdere questa opportunità!

BARI - Dal 17 al 24 marzo 2024, tre studenti stranieri che stanno trascorrendo un anno in Italia con Intercultura, saranno a Bari per una settimana di scambio culturale.L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Bari, è un'occasione per i ragazzi di conoscere una parte diversa del nostro Paese e per le famiglie e le scuole del territorio di sperimentare l'accoglienza di un giovane di un'altra cultura.I tre studenti, Jade dalla Francia, Hubert dal Canada e Angie dalla Thailandia, saranno ospitati da famiglie baresi e frequenteranno le scuole locali.Il programma della settimana, intitolato "L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo", prevede visite guidate, incontri con gli studenti baresi, laboratori didattici e attività culturali.I ragazzi avranno anche la possibilità di visitare il Comune di Bari, il Pastificio Divella, il laboratorio La Lunghiera e di fare un'escursione ad Alberobello e Matera.L'obiettivo della settimana di scambio è quello di promuovere la conoscenza interculturale e l'amicizia tra i giovani di tutto il mondo.Intercultura è un'organizzazione senza scopo di lucro che da oltre 60 anni promuove lo scambio culturale tra studenti di diverse nazionalità.Le famiglie baresi che desiderano ospitare uno studente straniero possono contattare Intercultura al numero 3351459222 o al 3391905683.Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web di Intercultura: www.intercultura.itEcco alcuni altri dettagli sull'iniziativa: