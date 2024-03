Incendio al Policlinico di Bari: evacuato il plesso Polifunzionale

BARI - Questa mattina al Policlinico di Bari si sono verificati momenti di tensione a causa di un incendio divampato nei piani sotterranei dell'edificio, con fumo che si è diffuso fino al plesso Polifunzionale. L'incendio è stato causato da un presunto corto circuito.Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area. A causa dell'incendio, il plesso è stato evacuato per precauzione.Al momento non risultano segnalazioni di feriti o persone in pericolo a seguito dell'incidente. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per determinare le cause esatte dell'incendio e valutare eventuali danni strutturali all'edificio.Si sta monitorando la situazione per garantire la ripresa delle normali attività nell'ospedale non appena sarà garantita la sicurezza degli ambienti interessati dall'incendio.