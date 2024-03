Pasqua 2024: le mense e i servizi del Welfare attivi durante le giornate festive

Pasqua, domenica 31 marzo



ore 9-10.30 prenotazione pranzo

ore 13-14.30 distribuzione pranzo: antipasto, trofie funghi pomodorini e mascarpone, salsiccia alla pizzaiola, pane, frutta, acqua e dolce;

ore 13-15.30 prenotazione cena

ore 19-20 cena: pasta alla contadina, panino imbottito con formaggio, pomodori e insalata, frutta e acqua.

Pasquetta, lunedì 1° aprile



ore 9-10.30 prenotazione pranzo

ore 13-14.30 distribuzione pranzo: antipasto con panzerottini, pasta alla bolognese, hamburger, insalata, pane, frutta, acqua e dolce

ore 13-15.30 prenotazione cena

ore 19-20 cena: risotto frutti di mare, panino imbottito con bastoncini di pesce, insalata, frutta e acqua.

Nel pomeriggio di lunedì 1° aprile, dalle ore 15.30 alle 17.30, sempre ad Area 51, saranno organizzati giochi di squadra e musicali aperti a tutta la cittadinanza.



Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, le suore Missionarie della Carità della rete della Caritas diocesana provvederanno alla distribuzione della cena a partire dalle ore 17.30, presso la struttura in viale Unità d’Italia.



Confermata anche l’apertura delle altre mense Caritas nella giornata di Pasqua e della mensa della parrocchia San Carlo Borromeo a Pasquetta.



Nella giornata di domenica, inoltre, l’associazione InConTra organizzerà la cena di Pasqua in piazza Balenzano (primo, secondo, frutta, dolce e uova di Pasqua), con intrattenimento musicale, mentre il giorno di Pasquetta distribuirà il pranzo presso la stazione centrale (primo, secondo, frutta, dolce e uova di Pasqua).



In questi giorni, tramite il market sociale della Casa dei Bambini e delle Bambine, è in corso la distribuzione di doni e uova di Pasqua ai più piccoli.



BARI - L’assessorato al Welfare rende noto il programma delle mense e dei servizi attivi in favore delle persone in situazione di grave marginalità, realizzato con la collaborazione della rete cittadina delle realtà quotidianamente impegnate sul territorio.In tutte le strutture di accoglienza, case di comunità, co-housing finanziate dall’assessorato al Welfare e nel centro polifunzionale Casa delle Culture, al quartiere San Paolo, saranno organizzati pranzi e cene per gli ospiti, cui seguiranno momenti di festa e musica.Nella giornata di Pasqua, domenica 31 marzo, gli operatori dell’Unità di strada comunale Care for People, accanto alla consueta somministrazione di bevande, distribuiranno anche porzioni di colomba pasquale; mentre il 1° aprile, lunedì dell’Angelo, saranno impegnati a Torre Quetta in attività di sensibilizzazione e prevenzione delle dipendenze patologiche e dei comportamenti a rischio attraverso attività stimolanti, grazie all’impiego di percorsi esperienziali e ai simulatori di guida (auto, moto e bici).Nel centro polifunzionale per il contrasto alle povertà estreme Area 51, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta saranno assicurati tutti i servizi di ascolto, orientamento, docce e supporto e la somministrazione di pasti, come di seguito indicato: