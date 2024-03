OSTUNI - Una tragedia si è verificata oggi nel Brindisino, lungo la strada Francavilla-Ostuni, dove si è verificato uno scontro tra un bus della Stp e una Toyota. Purtroppo, il conducente dell'auto è deceduto sul posto, nonostante l'intervento del personale del 118 che ha constatato il decesso. Il conducente del bus ha riportato ferite lievi, e fortunatamente a bordo del veicolo non c'erano passeggeri.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per gestire la situazione e raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.Si tratta di un evento tragico che ha causato la perdita di una vita e ha sconvolto le persone coinvolte. Le autorità competenti continueranno le indagini per fare luce sulla dinamica dell'incidente e per garantire giustizia e sicurezza sulle strade.