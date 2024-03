Serie C, il Monopoli pareggia 0-0 con il Picerno al Curcio

Sesto pareggio interno dei lucani. Dodicesimo pareggio nel girone C di Serie C del Picerno, terzo con 51 punti. Nella trentesima giornata il Monopoli giocherà mercoledì 6 marzo alle 18,30 contro il Brindisi al “Veneziani”. I biancoverdi dovranno vincere per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona play out. Il tecnico del Monopoli Taurino potrà contare in attacco su Tommasini e Sosa per cercare i tre punti.

- Quinto pareggio esterno del Monopoli che impatta 0-0 contro il Picerno al “Curcio” nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Decimo pareggio in questo torneo dei biancoverdi. Terzo pareggio per 0-0 e secondo risultato utile consecutivo della squadra di Roberto Taurino che è al terzultimo posto in classifica con 25 punti.