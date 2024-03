King of Pizza 2024: a Daniele Bartocci il premio 5 Stelle d'Oro della Cucina

LECCE - Dalle 100 Eccellenze Italiane (a Montecitorio) alle 5 Stelle d'Oro della Cucina in Puglia: protagonista il giovane Daniele Bartocci, giudice del talent-show King of Pizza, programma pronto a partire su Sky (canale 937) per la sua terza edizione che incoronerà il Re della Pizza. Cresce l'attesa in Puglia per un grande evento dedicato all'eccellenza enogastronomica italiana.E’ infatti partito il conto alla rovescia per la nuova edizione dell’illustre Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana, in programma lunedì 11 e martedì 12 marzo a Lecce. Un prestigioso evento organizzato da AIC (Associazione Italiana Cuochi), con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lecce, alla presenza di chef stellati e importanti protagonisti del settore food. Il premio “Cinque stelle d’oro della cucina” è stato assegnato negli anni a importanti chef e personaggi del settore. Tra essi lo chef Giuseppe Mancino del Ristorante stellato “Il Piccolo Principe”, (Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio) nel 2022, durante una prestigiosa cerimonia avvenuta a Firenze alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Quest'anno il premio sarà assegnato, tra gli altri, al giovane food manager marchigiano e giornalista Daniele Bartocci, giudice del programma tv King of Pizza sul circuito Sky e pluripremiato professionista del settore alimentare, già vincitore del Premio 100 Eccellenze Italiane poche settimane fa.Un programma, quello dell'11 e 12 marzo a Lecce, riservato alle eccellenze food e denso di appuntamenti, che comprende anche la tradizionale Assemblea Nazionale dell’Associazione Italiana Cuochi, iniziative e sfilate di chef e cuochi per il centro storico di Lecce. Una vera e propria celebrazione dei talenti food del mondo professionale e imprenditoriale. Protagonisti e personalità di assoluto livello che si sono contraddistinti per i grandi risultati raggiunti nel corso della propria carriera. Per Daniele Bartocci l'ennesimo prestigioso riconoscimento, dopo essere stato premiato poche settimane fa a Montecitorio, insieme allo chef toscano Paolo Celli, durante l'evento 100 Eccellenze Italiane, senza dimenticare il Food and Travel Awards e il Le Fonti Awards alla Borsa di Milano. “Il premio che AIC conferisce è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette nel proprio lavoro”, afferma Simone Falcini, Presidente dell’AIC (nato a Empoli).“Siamo molto orgogliosi dei passi avanti fatti sino ad oggi. Il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente, con la stessa fatica, professionalità e impegno, a diffondere la buona cucina italiana nel mondo”. Intanto presto partirà la terza edizione del talent-show su Sky King of Pizza, programma tv ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli di Dovilio Nardi, detentore 8 Guinness World REcord. In giuria anche chef Antonio Sorrentino, Gianni Babbi e Daniele Bartocci (noto anche come giornalista), oltre al Nip World Masterchef Emilio Vattimo.