La Domenica delle Palme alla Madonnina Life & Care: musica e auguri con la Croce Rossa

BARI - Momenti di grande emozione hanno caratterizzato la Domenica delle Palme presso la struttura "La Madonnina Life & Care" di Bari. L'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus ha organizzato un evento per porgere gli auguri di Pasqua agli Ospiti avanti negli anni, riconoscendo la loro preziosa esperienza di vita come maestra per le giovani generazioni.Dopo i saluti del Presidente della struttura Dott. Alberto Nerini, della responsabile della Sezione di Bari Signora Grazia Andidero e della vice presidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi, i maestri Angelo Ragno al flauto e Antonino Maddonni alla chitarra hanno incantato il pubblico con un repertorio di brani musicali scelti.Le note di Laurent Boutros, Roberto Di Marino, Jacques Ibert e il classico "Nun è peccato" di Rossi/Calise hanno creato un'atmosfera di profonda commozione e gioia. Il maestro Pino Cavone ha poi allietato gli Ospiti con la sua voce e tastiera, regalando momenti di serenità e spensieratezza.Al termine dell'evento, un dolce gesto augurale: la consegna di uova di cioccolato donate generosamente da Saverio Manghisi (Eredi Manghisi - Monopoli). Un piccolo dono per celebrare la Pasqua e testimoniare la vicinanza e l'affetto della Croce Rossa agli Ospiti della "Madonnina Life & Care".Un'iniziativa ricca di significato, che ha permesso di trascorrere un pomeriggio all'insegna della musica, della solidarietà e dell'amore per le persone più fragili. La Croce Rossa Italiana, ancora una volta, si è dimostrata vicina alla comunità, promuovendo valori di inclusione e di attenzione verso le nuove generazioni.