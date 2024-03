La grande stagione estiva di Puglia inizia con la Pasquetta del Parco Gondar di Gallipoli

Presenti tante grandi aree dedicate allo street food grazie alla partecipazione di tanti importanti food truck del territorio che porteranno prelibate proposte (primi piatti, piatti di carne, hamburger, pucce, poke, cucina tipica salentina, pizzeria, rosticceria, burrateria, arrosticini, braceria, caciocavallo impiccato, frutta, crepes e gelati, granite siciliane e dolci tipici, waffle, dolce ungherese).Sono poi presenti numerose aree ristoro e aree verdi ideali per poter preparare un pic nic esemplare, portando con se da casa il pranzo a sacco o acquistando le tante specialità gastronomiche presenti nel Festival.La musica sarà protagonista e colonna sonora allo stesso tempo: a partire dalle 11 di mattina, contemporaneamente su sei palchi si passerà dalla taranta al divertentismo, dall’elettronica al roots reggae, dalla trap al reggaeton, passando per la techno, l’edm e la musica italiana e internazionale. Saranno sette le situazioni distinte e contemporanee da poter vivere, scegliendo tra gusti e attitudini diverse le realtà preferite!Il primo palco, la Pineta, è tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e popolari all’insegna del divertimento! Ospiterà i sound esplosivi di Io, Te & Puccia feat. Cesko, Accasaccio, Gli Avvocati Divorzisti, Luigi Brunø Triø, Nutriazionisti, le spettacolari coreografie del Kawabonga Party e le selezioni musicali di Big Mama, Dancehall vs Reggaeton, Mck, Praja On Tour, Raffy, Vega On Tour.Il second stage, Kinza, vedrà susseguirsi i djset dei party più in voga del momento con Badabing, Balla Italia, Caramelo, Diavla, Groove Therapy, Kabana On Tour, Machika, Noche Loca, Rainboll, Rewind, Salento Pie, Shawty, Unifest, Vibras.Il terzo palco, l’Hangar, ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers con Andres, Dario Rausa b2b DFKY, Davide Giannelli b2b Carlo Toma, Fabluz, Fourth, Gianni Sabato, Hotswing, Luciano Esse, Luciano Licchetta, Marco Conte, Michele Hertz, Pierpaolo Tanisi b2b Stefano Malorgio, The Bros, The Clan, Troony, per chiudere in bellezza con il live dei MOEAIKE, il duo di producer elettronici che ha dedicato un intero album al Parco Gondar.La quarta pista, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Alemandowski, Bindolo, Heavy Hammer, Hypest Team, Kooloometoo Sound System, Mighty Bass, Paparina, Postino, Run It Sound, Simon Diggin, Simon GS & Gaiser, Stereo5, Tolo Fam.Sul quinto palco, Natura, troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Mundial, Inude, Tetrixx, Donato Barbaro, Dubin, Dummingdum, Kee Ciardo, Marco Pellico, Max Nocco, Kosmik.Il sesto palco, Quercia, sarà occupato dalle rivoluzioni sonore di Adamo Cotardo b2b Francesco Lubelli, Alex De Salve, Andrea Fiusco, Bevil & Icaro, Blastereo, Carlo Nax, Checco C, Colapietro Sofia b2b Paolo Peluso, Giulia Fracella, Davide Cagnazzo, Davide Valente, Jerry Gala, Lady Dj, Luii, Manuele Arghirò, Marco Esposito, Marco Rollo, Morris, RBIT, Salento Guys, Tony Subk.Il nuovissimo sesto stage, Terrazza, vedrà susseguirsi tra live e djset le giovani leve della musica salentina, con Alessandro Sabato, Alessio Centonze, Angelo Tiragna, Colucci Francesco, Eigi, Enrico Greco, Fabrizio Trianni, Giulio Serio, Haze, Jimmy Enne, Kata Dj, Lorenzo De Donno, Mario Esposito, Martella, Miss Trerix, Musa, Noeemi, Paolo di Florio, Peco, Phill, Sadboymich, Simone Elia.A questo link la Pasquetta Festival edizione 2023: https://www.youtube.com/watch?v=RPXU4pRHKD8&ab_channel=ParcoGondar La nuova stagione del Parco Gondar prende il via come ormai tradizione vuole con il Festival di Pasquetta, ma ha in calendario numerosi eventi tra musica, cultura, arte e sport.Tra i grandi nomi di questa nuova edizione i già annunciati di Il Tre (27 luglio), La Sad (30 luglio), Irama (31 luglio), Ariete (2 agosto), Gemitaiz (4 agosto), Annalisa (6 agosto), Salmo & Noyz (9 agosto), Geolier (12 agosto), Mahmood (18 agosto), Tropico (20 agosto) e Willie Peyote (21 agosto).Ma non solo musica tra i viali del più grande parco a tema d'Italia: in linea con la scelta di ampliare ancora di più l'offerta del Parco Gondar verso un pubblico sempre più variegato, l'estate 2024 sarà caratterizzata da un'impronta che si dirige verso i grandi festival europei, ricchi non solo di grande musica ma di intrattenimento su più livelli. E, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere inoltre eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 50mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.Spazio anche allo sport, con la terza edizione dell’“Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di due giorni, 31 agosto e 1 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.𝙄𝙉𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙄:Ticket online su Dice: PASQUETTA PARCO GONDAR 2024 INFOLINE: +39 327 82 15 783Apertura botteghini ore 10:30START ORE 11:00