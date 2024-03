Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia inaugura il primo Ambulatorio di Medicina di Genere e 'Panchina rossa'

Le prestazioni erogate saranno:

Inquadramento diagnostico e terapeutico

Percorsi di prevenzione

Diagnosi e trattamento di patologie specifiche

Riabilitazione





L’inaugurazione dell’ambulatorio rappresenta un impegno concreto per la salute delle donne, che rappresentano oltre il 70% del personale del Presidio.La cerimonia di inaugurazione ha avuto un momento simbolico, con l’inaugurazione della panchina rossa all’ingresso della struttura, e un momento istituzionale, con il taglio del nastro dell’ambulatorio.L’obiettivo del Presidio “San Giovanni di Dio” è quello di offrire un nuovo approccio alla medicina, che non sia solo un “guarificio”, ma un luogo in cui si cura la persona nella sua interezza.L’Ambulatorio di Medicina di Genere è un servizio innovativo che rappresenta un passo avanti importante per la tutela della salute delle donne.Il Presidio “San Giovanni di Dio” di Adelfia è un esempio di eccellenza nel campo della riabilitazione e della medicina di genere.Per informazioni sull’Ambulatorio di Medicina di Genere, è possibile contattare il Presidio “San Giovanni di Dio” al numero 0802224015 o all’indirizzo email [indirizzo email rimosso].Si ringrazia il personale del Presidio “San Giovanni di Dio” per l’impegno e la dedizione profusi nell’organizzazione della cerimonia di inaugurazione.